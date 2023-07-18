​Руди Гарсия: «Мне нравится фанатизм неаполитанцев»

Новый наставник «Наполи» Руди Гарсия рассказал о том, что был очень впечатлен, появившись в Неаполе - весь город праздновал чемпионский титул и Гарсии понравилось, как жители украсили город в честь события, которого не случалось со времен легендарного Марадоны.

- Когда я появился в Неаполе, то весь город был голубым, и я не говорю про небо и море, я говорю про сам город во флагах. Мне это очень понравилось. Я знал, что тут фанатичные болельщики, но на самом деле футбол тут - религия, - цитирует слова Руди Гарсии итальянское новостное агентство ITASportPress.

Итальянский чемпионат начнется ровно через месяц - 19 августа.