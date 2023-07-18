​«Ты предал нас»: Ультрас «Интера» обратились к Лукаку

Группа ультрас «Интера» «Курва Норд» обратилась к нападающему Ромелу Лукаку. Ранее сообщалось, что 30-летний бельгиец близок к переходу в «Ювентус».

«Ты предал нас всех. Мы всегда заступались за тебя в трудные времена, а теперь ты наносишь нам удар в спину. Ты продаёшься тому, кто больше заплатит. Раньше ты целовал нашу эмблему как дешёвый наёмник. Прежде чем стать чемпионом, нужно стать мужчиной. Ты им не являешься», - говорится в заявлении фанатов «Интера».

Права на Ромелу Лукаку принадлежат «Челси». В сезоне 2022/2023 бельгиец выступал за «Интер» в аренде.

​Стало известно, почему Лукаку не захотел оставаться в «Интере»