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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ты предал нас»: Ультрас «Интера» обратились к Лукаку

18 Июля 2023 • 19:15 Комментировать (2)

Группа ультрас «Интера» «Курва Норд» обратилась к нападающему Ромелу Лукаку. Ранее сообщалось, что 30-летний бельгиец близок к переходу в «Ювентус».

«Ты предал нас всех. Мы всегда заступались за тебя в трудные времена, а теперь ты наносишь нам удар в спину. Ты продаёшься тому, кто больше заплатит. Раньше ты целовал нашу эмблему как дешёвый наёмник. Прежде чем стать чемпионом, нужно стать мужчиной. Ты им не являешься», - говорится в заявлении фанатов «Интера».

Права на Ромелу Лукаку принадлежат «Челси». В сезоне 2022/2023 бельгиец выступал за «Интер» в аренде.

​Стало известно, почему Лукаку не захотел оставаться в «Интере»

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
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Комментарии (2)
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Juventissimo
18 Июля 2023 в 19:31
В Юве тоже был один в 2006-м, эмблему целовал, запахло жареным - сразу свалил в Интер. Нормальная практика в современном футболе. С детства сначала все за одну команду, но потом быстро взрослеют и меняют приоритеты:)
InterSan
18 Июля 2023 в 20:35
Ибра - как то на другом уровне, как ни крути.
Да и Юве там в серию Б провалился.
Этот же, бегает по всей Европе и говорит везде одно и тоже.
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