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Чемпионат Италии. Серия А

​Директор «Ювентуса» ответил на вопрос о будущем Погба

18 Июля 2023 • 18:51 Комментировать

Кристиано Джунтоли, который работает на должности спортивного директора «Ювентуса», ответил на вопрос о будущем полузащитника Поля Погба.

Напомним, что из-за проблем со здоровьем Погба очень мало не играл за «Ювентус» в сезоне 2022/2023.

«Погба возвращается после трудного года, но у него есть большое желание, и мы его ждём. Мы рассчитываем, что он потащит ребят за собой, для нас он очень важен», - сказал Джунтоли, чьи слова в социальных сетях приводит известный журналист Фабрицио Романо.

Полю Погба 30 лет. Его действующий контракт с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2026 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба Кристиано Джунтоли
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