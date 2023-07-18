​Агент допускает, что Кокорин останется в «Фиорентине»

Агент Тимофей Бердышев, который работает с Александром Кокориным, высказался о будущем нападающего «Фиорентины».

По словам Бердышева, Кокорин отлично чувствует себя на сборах «Фиорентины». Агент допускает, что 32-летний футболист получит шанс в итальянской команде.

«Думаю, что о чём-то можно будет говорить после окончания сборов. Сейчас из аренды вернулось много ребят, все они, как и Саша, могут получить шанс закрепиться и играть в составе «Фиорентины», - сказал Бердышев, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Сезон 2022/2023 Кокорин провёл в «Арисе» на правах аренды. Действующий контракт нападающего с «Фиорентиной» рассчитан до конца июня 2024 года.

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