​От Кокорина отказались клубы в Италии

Будущее нападающего Александра Кокорина остаётся туманным. Услуги 32-летнего россиянина были предложены аутсайдерам Серии А и представителям Серии Б, но все клубы от Кокорина отказались. Как сообщает sport24, итальянские клубы не хотят платить высокую зарплату россиянину.

Отмечается, что Кокорин может продолжить карьеру на Кипре, в Израиле или в Турции. Возвращаться в российский футбол нападающий не планирует.

Действующий контракт Александра Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан ещё на один год. Сезон 2022/2023 россиянин провёл в аренде в «Арисе» и помог команде впервые в истории стать чемпионом Кипра.