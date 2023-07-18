Директор «Ювентуса» рассказал, в каком случае уйдут Влахович и Кьеза

Кристиано Джунтоли, который с недавних пор занимает должность спортивного директора «Ювентуса», ответил на вопрос о возможном уходе из клуба нападающего Душана Влаховича и вингера Федерико Кьезы.

«Не секрет, что мы должны сбалансировать финансовые показатели. Мы рассчитываем на Влаховича, но подумаем о его трансфере, если поступит предложение, которое нельзя упустить. То же самое касается Кьезы», - сказал Джунтоли, чьи слова приводятся на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Напомним, что Кристиано Джунтоли перебрался на работу в «Ювентус» из «Наполи».