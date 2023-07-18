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Чемпионат Италии. Серия А

Директор «Ювентуса» рассказал, в каком случае уйдут Влахович и Кьеза

18 Июля 2023 • 16:20 Комментировать

Кристиано Джунтоли, который с недавних пор занимает должность спортивного директора «Ювентуса», ответил на вопрос о возможном уходе из клуба нападающего Душана Влаховича и вингера Федерико Кьезы.

«Не секрет, что мы должны сбалансировать финансовые показатели. Мы рассчитываем на Влаховича, но подумаем о его трансфере, если поступит предложение, которое нельзя упустить. То же самое касается Кьезы», - сказал Джунтоли, чьи слова приводятся на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Напомним, что Кристиано Джунтоли перебрался на работу в «Ювентус» из «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович Федерико Кьеза Кристиано Джунтоли трансферы футбола - лето 2023
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