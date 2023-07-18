Олич: Тренеру «Торино» нравится связка Влашича с Миранчуком

Экс-рулевой ЦСКА Ивица Олич высказался об игре полузащитников Николы Влашича и Алексея Миранчука в составе «Торино».

Прошлый сезон оба футболиста провели в туринском клубе на правах аренды. Хорват пока находится в расположении «Торино», а российский хавбек вернулся в «Аталанту».

«Связка Влашича с Миранчуком – отличная. Я несколько раз общался с Юричем, он очень доволен этим дуэтом. Мне очень нравится его игра, он хороший игрок», — цитирует Олича Metaratings.

Тренер сборной Хорватии считает, что Миранчук способен заиграть в любом европейском клубе, если будет находиться в оптимальной форме.

Ранее сообщалось, что «Торино» хочет выкупить Миранчука у «Аталанты», но клуб не готов платить команде из Бергамо десять миллионов евро.