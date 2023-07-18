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Чемпионат Италии. Серия А

Куадрадо отказался от хорошего контракта в Саудовской Аравии слухи

18 Июля 2023 • 13:13 Комментировать

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Хуан Куадрадо отклонил предложение от саудовского клуба.

Как стало известно авторитетному журналисту Фабрицио Романо, неназванный клуб из Саудовской Аравии предлагал 35-летнему колумбийцу 8 миллионов евро в год, но хавбек решил выбрать миланский «Интер».

Ранее сообщалось, что на этой неделе Куадрадо пройдет медицинское обследования перед трансфером в «Интер». По данным СМИ, оклад игрока в Италии составит 2 миллиона евро в год.

Напомним, Куадрадо выступал за «Ювентус» с июля 2017 года, а этим летом покинул клуб на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хуан Куадрадо Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2023
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