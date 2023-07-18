Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Хуан Куадрадо отклонил предложение от саудовского клуба.

Как стало известно авторитетному журналисту Фабрицио Романо, неназванный клуб из Саудовской Аравии предлагал 35-летнему колумбийцу 8 миллионов евро в год, но хавбек решил выбрать миланский «Интер».

Ранее сообщалось, что на этой неделе Куадрадо пройдет медицинское обследования перед трансфером в «Интер». По данным СМИ, оклад игрока в Италии составит 2 миллиона евро в год.

Напомним, Куадрадо выступал за «Ювентус» с июля 2017 года, а этим летом покинул клуб на правах свободного агента.