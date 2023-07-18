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Чемпионат Италии. Серия А

Мор: «Миранчук сейчас востребован в Италии»

18 Июля 2023 • 10:23 Комментировать
Сассуоло
...
Аталанта
20.08 19:00

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Напомним, минувший сезон 27-летний россиянин провёл в «Торино» на правах аренды. По мнению Мора, видеть Миранчука в своих рядах будет рада любая команда из середины турнирной таблицы итальянской Серии А.

«Миранчук сейчас востребован в Италии. Да, это не какие‑то топ‑клубы, но всё, что касается середняков, любой клуб с удовольствием его подпишет», — цитирует эксперта «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Миранчук провёл за «Торино» 31 матч, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.   

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Эдуард Мор
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