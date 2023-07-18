«Интер» сделал предложение по трансферу Мораты

Испанский форвард Альваро Мората, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», может оказаться в итальянском чемпионате. Об этом рапортует Sport Italia.

Согласно сведениям источника, в подписании нападающего заинтересован миланский «Интер». Руководство «нерадзурри» сделало предложение «матрасникам» по трансферу футболиста. Миланцы готовы выделить на приобретение Альваро 15 миллионов евро после того, как сорвался переход Ромелу Лукаку.

В минувшем сезоне Мората поучаствовал в 45 поединках за «Атлетико» во всех турнирах. Нападающий отметился 15 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.