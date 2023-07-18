Воспитанник двух манчестерских клубов может перебраться в Серию А

Воспитанник академий «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» Ноа Огайо может перебраться из льежского «Стандарда» в итальянский «Дженоа». Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Учитывая, что оба клуба принадлежат американской частной инвестиционной компании 777 Partners, процесс совершения трансфера не должен быть чем-либо затруднён.

В последнее время нидерландский футболист говорил, что хочет остаться в Бельгии в следующем сезоне, однако если эта позиция разойдётся с мнением руководителей из 777 Partners, переход будет совершён вне зависимости от желаний игрока.