Спаллетти и Конте - возможные сменщики Аллегри в «Ювентусе»

Итальянское издание La Gazzetta Dello Sport считает, что в туринском «Ювентусе» возможна в обозримом будущем смена тренера, так как сейчас уже сразу двое именитых итальянских специалиста остаются без работы.

Ранее считалось, что сменщиком Аллегри может стать Антонио Конте, но к концу минувшего сезона выяснилось, что и Лучано Спаллетти также решил расстаться с «Наполи», следовательно, становится свободным. Его именитое издание также считает очень возможным кандидатом на случай очередной неудачи Аллегри, ведь и прошлый сезон вряд ли занесешь Массимилиано в актив.