Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти и Конте - возможные сменщики Аллегри в «Ювентусе»

18 Июля 2023 • 03:39 Комментировать

Итальянское издание La Gazzetta Dello Sport считает, что в туринском «Ювентусе» возможна в обозримом будущем смена тренера, так как сейчас уже сразу двое именитых итальянских специалиста остаются без работы.

Ранее считалось, что сменщиком Аллегри может стать Антонио Конте, но к концу минувшего сезона выяснилось, что и Лучано Спаллетти также решил расстаться с «Наполи», следовательно, становится свободным. Его именитое издание также считает очень возможным кандидатом на случай очередной неудачи Аллегри, ведь и прошлый сезон вряд ли занесешь Массимилиано в актив. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лучано Спаллетти Антонио Конте Массимилиано Аллегри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
03:39 · Италия. Серия А
Спаллетти и Конте - возможные сменщики Аллегри в «Ювентусе»
03:07 · Италия. Серия А
​К борьбе за вратаря «Сампдории» подключилась и «Фиорентина»
03:06 · Германия. Бундеслига
«Бавария» требует у «Интера» 6 млн евро за Зоммера
02:02 · Италия. Серия А
«ПСЖ» может предложить 90 млн евро за Влаховича слухи
01:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Представитель камерунской федерации футбола: «Подножку Онана поставил не Сонг, а Это'О»
01:38 · Италия. Серия А
Уже в среду Куадрадо пройдёт медобследование в «Интере» 1
01:25 · Италия. Серия А
Аллегри считает, что Лукаку поможет «Ювентусу» выиграть Серию А слухи
01:01 · Италия. Серия А
«ПСЖ» и «Рома» обсудили аренду Саншеша
00:29 · Италия. Серия А
«Милан» начал переговоры по аренде нападающего «Вильярреала»
00:05 · Италия. Серия А
«Интер» предложит Морате четырёхлетний контракт
17 Июля
23:18 · Италия. Серия А
«Интер» готов предложить за Морату 15 млн евро 1
22:59 · Италия. Серия А
«Ювентусу» придётся выплачивать Артуру больше половины зарплаты в период аренды в «Фиорентине»
22:29 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» сделал более выгодное предложение «Челси» по Лукаку, но игрок хочет в «Ювентус» 1 слухи
22:11 · Италия. Серия А
Кесси заинтересован в переходе в «Ювентус», но переговоры пока не ведутся
21:53 · Англия. Премьер-лига
О переходе Онана в «Манчестер Юнайтед» объявят позже слухи
Все новости
Рекомендуем