​К борьбе за вратаря «Сампдории» подключилась и «Фиорентина»

Генуэзская «Сампдория» вылетела из Серии А, и это означает, что игроки клуба склонны к тому, чтобы покинуть его. В их числе и голкипер Эмиль Аудеро, которым интересуется «Лацио», а теперь и «Фиорентина».

Причем желание «фиалок» заполучить его очень сильно, они готовы заплатить за него десять миллионов евро, что является весьма высокой суммой для «Сампдории», уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress. С другой стороны, Аудеро - один из игроков, которого хотел бы сохранить в составе Андреа Пирло, новый наставник клуба.

Итальянский чемпионат в Серии А возобновится девятнадцатого августа.