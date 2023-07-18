Уже в среду Куадрадо пройдёт медобследование в «Интере»

После того, как Ромелу Лукаку начал флиртовать с «Ювентусом», миланский «Интер» сделал ответный ход - он пригласил колумбийца Хуан Куадрадо, который отыграл в «Ювентусе» последние восемь лет.

Как уточняет Sky Sport, уже в среду Куадрадо пройдет медицинское обследование в своем новом клубе, после чего о контракте будет объявлено официально. Ранее мы уже сообщали и размер жалованья колумбийца в миланском клубе.

Напомним, что помимо «Ювентуса», Куадрадо в свое время успел поиграть за «Фиорентину».

Новый сезон итальянского чемпионата начнется девятнадцатого августа.