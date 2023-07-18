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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» начал переговоры по аренде нападающего «Вильярреала»

18 Июля 2023 • 00:29 Комментировать
Вильярреал
...
Бетис
13.08 20:30

Форвард «Вильярреала» Арно Данджума может перебраться в «Милан».

26-летний футболист вернулся в расположение «Вильярреала» после аренды в «Тоттенхэме». В ближайшее время «жёлтая субмарина» может вновь расстаться с нидерландским нападающим, над подписанием которого работает «Милан». По сведениям инсайдера Николо Скиры, «россонери» начали переговоры с «Вильярреалом» по аренде игрока с возможностью последующего выкупа. Сам Данджума уже достиг договорённости с итальянским грандом.

Арно Данджума провёл 12 матчей за «Тоттенхэм» во второй половине минувшего сезона, отметившись двумя голами. Его контракт с «Вильярреалом» рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Вильярреал Арно Данджума трансферы футбола - лето 2023
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