Нападающий «Атлетико» Альваро Мората пока не дал согласия ни одному клубу, несмотря на увеличивающийся интерес со стороны «Интера», «Ромы» и двух клубов из Саудовской Аравии.

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, испанский нападающий Альваро Мората еще не принял окончательное решение относительно своего будущего клуба. Несмотря на активный интерес к Морате со стороны ряда команд, игрок пока не дал свое одобрение ни одному из этих клубов.

В настоящее время Мората анализирует свои варианты и взвешивает предложения. Ожидается, что он примет решение в ближайшие дни. В то же время его нынешний клуб, «Атлетико» Мадрид, требует трансферную сумму в размере 20 миллионов евро.