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Чемпионат Италии. Серия А

Мората не определился с новым клубом слухи

17 Июля 2023 • 20:45 Комментировать

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората пока не дал согласия ни одному клубу, несмотря на увеличивающийся интерес со стороны «Интера», «Ромы» и двух клубов из Саудовской Аравии.

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, испанский нападающий Альваро Мората еще не принял окончательное решение относительно своего будущего клуба. Несмотря на активный интерес к Морате со стороны ряда команд, игрок пока не дал свое одобрение ни одному из этих клубов.

В настоящее время Мората анализирует свои варианты и взвешивает предложения. Ожидается, что он примет решение в ближайшие дни. В то же время его нынешний клуб, «Атлетико» Мадрид, требует трансферную сумму в размере 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Атлетико Мадрид Альваро Мората трансферы футбола - лето 2023
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