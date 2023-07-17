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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» начал переговоры с «Атлетико» по Морате

17 Июля 2023 • 18:33 Комментировать

Нападающий Альваро Мората в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Как сообщает в социальных сетях журналист Relevo Маттео Моретто, « Интер» уже вступил в переговоры с «Атлетико». Пока что «нерадзурри» лишь поинтересовались ситуацией форварда.

Отмечается, что «Атлетико» просит за летний трансфер Мораты 20 миллионов евро, а сам футболист открыт к смене клуба.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Интер» контактировал с окружением 30-летнего Мораты.

Добавим, что ранее Альваро Мората уже выступал в Италии за «Ювентус». В Серии А испанец провёл 130 игр, в которых забил 35 голов и отдал 29 голевых передач.

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