«Интер» начал переговоры с «Атлетико» по Морате

Нападающий Альваро Мората в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Как сообщает в социальных сетях журналист Relevo Маттео Моретто, « Интер» уже вступил в переговоры с «Атлетико». Пока что «нерадзурри» лишь поинтересовались ситуацией форварда.

Отмечается, что «Атлетико» просит за летний трансфер Мораты 20 миллионов евро, а сам футболист открыт к смене клуба.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Интер» контактировал с окружением 30-летнего Мораты.

Добавим, что ранее Альваро Мората уже выступал в Италии за «Ювентус». В Серии А испанец провёл 130 игр, в которых забил 35 голов и отдал 29 голевых передач.