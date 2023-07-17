Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Агент Осимхена высказался о возможном уходе игрока из «Наполи»

17 Июля 2023 • 17:39 Комментировать
Фрозиноне
...
Наполи
20.08 19:00

Роберто Календа, агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, высказался о будущем нигерийского футболиста.

«Сообщения о том, что я планирую изучить все варианты и не подписывать новый контракт с «Наполи», полностью фальшивые» — заявил представитель форварда, чьи слова приводит знаменитый журналист Фабрицио Романо. Также сообщается, что «Наполи» предложил Осимхену новую долгосрочную сделку, ожидая его окончательного решения.

Ранее появилась информация, что Виктор согласился продолжить карьеру в составе действующего чемпиона Италии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего нападающего в 120 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Роберто Календа Виктор Осимхен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФРОЗИНОНЕ НАПОЛИ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июля
18:33 · Италия. Серия А
«Интер» начал переговоры с «Атлетико» по Морате
18:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» включил Амрабата в трансферный список
17:39 · Италия. Серия А
Агент Осимхена высказался о возможном уходе игрока из «Наполи»
17:31 · Италия. Серия А
​Артур Мело переходит из «Ювентуса» в другой клуб Серии А
17:28 · Италия. Серия А
В «Арисе» продолжают ждать Кокорина
17:09 · Италия. Серия А
Агент: Кокорин останется в «Фиорентине», если клуб будет на него рассчитывать
16:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов продать Балогуна «Интеру» за 50 миллионов евро
15:02 · Италия. Серия А
Полузащитник «Валенсии» Муса продолжит карьеру в «Милане»
13:40 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Ювентуса» выступили против трансфера Лукаку 2
13:03 · Италия. Серия А
​«Отрежем три пальца»: Фанаты «ПСЖ» угрожают Влаховичу 2
12:39 · Италия. Серия А
Палладино: «Мне не хватает общения с Сильвио»
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» выбирает из двух нападающих замену Кейну
10:10 · Италия. Серия А
«Интер» и «Милан» поборются за иранского нападающего 1
09:29 · Италия. Серия А
Мхитарян назвал цели «Интера» на сезон 1
08:08 · Германия. Бундеслига
«Наполи» не сумел найти замену Джэ в «Боруссии»
Все новости
Рекомендуем