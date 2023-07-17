Агент Осимхена высказался о возможном уходе игрока из «Наполи»

Роберто Календа, агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, высказался о будущем нигерийского футболиста.

«Сообщения о том, что я планирую изучить все варианты и не подписывать новый контракт с «Наполи», полностью фальшивые» — заявил представитель форварда, чьи слова приводит знаменитый журналист Фабрицио Романо. Также сообщается, что «Наполи» предложил Осимхену новую долгосрочную сделку, ожидая его окончательного решения.

Ранее появилась информация, что Виктор согласился продолжить карьеру в составе действующего чемпиона Италии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего нападающего в 120 миллионов евро.