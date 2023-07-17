​Артур Мело переходит из «Ювентуса» в другой клуб Серии А

«Фиорентина» вот-вот объявит о переходе в свои ряды полузащитника Артура Мело. «Фиалки» арендуют 26-летнего бразильца у «Ювентуса». В сделке будет прописана опция возможного выкупа примерно за 20 миллионов евро. Об этом в социальных рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что «Ювентус» в период аренды будет выплачивать Артуру часть его заработной платы.

Напомним, что сезон 2022/2023 Артур провёл в аренде в «Ливерпуле». Впрочем, бразилец почти не играл за команду Юргена Клоппа.

В первом туре Серии А «Фиорентина» будет играть против «Дженоа» 19 августа.