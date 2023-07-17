В «Арисе» продолжают ждать Кокорина

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский поделился информацией о возможном возвращении форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Наш владелец клуба на связи с Кокориным. Посмотрим, как пойдет. Как я слышал, Саша очень хорошо себя там показывает, находится в отличной форме», — приводит слова Шпилевского «Спорт-Экспресс».

Тренер признался, что хотел бы видеть Кокорина в своей команде. Трансферное окно на Кипре открыто до 15 сентября, поэтому предстоит ждать, добавил Шпилевский.

Ранее агент форварда заявил, что Кокорин готов остаться в «Фиорентине», если клуб будет на него рассчитывать в новом сезоне чемпионата Италии.

32-летний Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды в сезоне-2022/23, став лучшим футболистом чемпионата Кипра.