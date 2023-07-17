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Чемпионат Италии. Серия А

Агент: Кокорин останется в «Фиорентине», если клуб будет на него рассчитывать

17 Июля 2023 • 17:09 Комментировать

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Александр на сборах с «Фиорентиной». Возвращение в «Арис»? Если «Фиорентина» рассчитывает на Сашу как на боевую единицу, то Александр предпочтет остаться в клубе и играть», — заявил Бердышев Metaratings.

Агент добавил, если «Фиорентина» сообщит, что Кокорин не будет получать достаточно игрового времени, то начнутся переговоры.

Прошлый сезон 32-летний футболист провел в аренде в «Арисе». За кипрский клуб Кокорин забил 13 мячей и был признан лучшим игроком чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Тимофей Бердышев
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