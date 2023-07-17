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Чемпионат Италии. Серия А

Полузащитник «Валенсии» Муса продолжит карьеру в «Милане»

17 Июля 2023 • 15:02 Комментировать
Болонья
...
Милан
20.08 19:00

Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса продолжит карьеру в «Милане», сообщает Football Espana.

По информации источника, итальянский клуб согласовал условия личного контракта 20-летнего футболиста. Отмечается, что сумма трансфера составит 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Муса провёл за «Валенсию» 37 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной США в 18 миллионов евро.

Напомним, что новый розыгрыш чемпионата Италии стартует в августе. Минувший сезон «Милан» завершил на четвёртом месте турнирной таблицы Серии А, сумев добыть путёвку в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Валенсия трансферы футбола - лето 2023 Юнус Муса
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