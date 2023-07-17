Полузащитник «Валенсии» Муса продолжит карьеру в «Милане»

Полузащитник «Валенсии» Юнус Муса продолжит карьеру в «Милане», сообщает Football Espana.

По информации источника, итальянский клуб согласовал условия личного контракта 20-летнего футболиста. Отмечается, что сумма трансфера составит 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Муса провёл за «Валенсию» 37 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной США в 18 миллионов евро.

Напомним, что новый розыгрыш чемпионата Италии стартует в августе. Минувший сезон «Милан» завершил на четвёртом месте турнирной таблицы Серии А, сумев добыть путёвку в Лигу чемпионов.