​«Отрежем три пальца»: Фанаты «ПСЖ» угрожают Влаховичу

Поговаривают, что нападающий Душан Влахович в обозримом будущем может стать футболистом «ПСЖ». Активные фанаты гранда Лиги 1 явно не рады потенциальному трансферу 23-летнего сербского форварда из «Ювентуса». В социальных сетях появилось изображение, на котором ультрас держат баннер с надписью: «Если ты приедешь, мы отрежем тебе три пальца».

Вероятно, ультрас «ПСЖ» так реагируют из-за жеста Душана Влаховича с тремя пальцами, который в своё время он продемонстрировал в футболке, где Косово изображено как часть Сербии. Этот жест воспринимается как выражение превосходства Сербии над Косово.