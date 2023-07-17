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​«Отрежем три пальца»: Фанаты «ПСЖ» угрожают Влаховичу

17 Июля 2023 • 13:03 Комментировать

Поговаривают, что нападающий Душан Влахович в обозримом будущем может стать футболистом «ПСЖ». Активные фанаты гранда Лиги 1 явно не рады потенциальному трансферу 23-летнего сербского форварда из «Ювентуса». В социальных сетях появилось изображение, на котором ультрас держат баннер с надписью: «Если ты приедешь, мы отрежем тебе три пальца».

Вероятно, ультрас «ПСЖ» так реагируют из-за жеста Душана Влаховича с тремя пальцами, который в своё время он продемонстрировал в футболке, где Косово изображено как часть Сербии. Этот жест воспринимается как выражение превосходства Сербии над Косово.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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