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Чемпионат Италии. Серия А

Палладино: «Мне не хватает общения с Сильвио»

17 Июля 2023 • 12:39 Комментировать

Наставник «Монцы» Раффаэле Палладино признался, что ему очень не хватает общения с Сильвио Берлускони, который скончался двенадцатого июня. Палладино стал тренером клуба по ходу прошлого сезона, оправдав доверие Берлускони, который не побоялся сменить наставника после первых неудач в начале прошлого сезона.

Сразу после своего назначения Палладино обыграл «Ювентус» - согласитесь, для такого человека, как Берлускони, это всегда было бальзамом на душу.

- Мне не хватает президента, его звонков, его разговоров о футболе, его советов. Но ест Адриано Галлиани, который всегда нас поддерживает. Мы в порядке, - заявил Палладино, слова которого цитирует pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Сильвио Берлускони Раффаэле Палладино Монца
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