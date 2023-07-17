Палладино: «Мне не хватает общения с Сильвио»

Наставник «Монцы» Раффаэле Палладино признался, что ему очень не хватает общения с Сильвио Берлускони, который скончался двенадцатого июня. Палладино стал тренером клуба по ходу прошлого сезона, оправдав доверие Берлускони, который не побоялся сменить наставника после первых неудач в начале прошлого сезона.

Сразу после своего назначения Палладино обыграл «Ювентус» - согласитесь, для такого человека, как Берлускони, это всегда было бальзамом на душу.

- Мне не хватает президента, его звонков, его разговоров о футболе, его советов. Но ест Адриано Галлиани, который всегда нас поддерживает. Мы в порядке, - заявил Палладино, слова которого цитирует pianetamilan.it.