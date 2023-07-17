«Интер» и «Милан» поборются за иранского нападающего

30-летний иранский форвард Мехди Тареми, правами на которого владеет «Порту», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Согласно данным источника, в подписании Тареми заинтересованы «Интер» и «Милан». В свою очередь «Порту» готов расстаться с иранцем, если за него предложат порядка 30 миллионов евро.

Мехди защищает цвета «драконов» с 2020 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 51 поединке за португальскую команду, отметившись 31 забитым мячом и 14 голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.