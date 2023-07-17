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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» и «Милан» поборются за иранского нападающего

17 Июля 2023 • 10:10 Комментировать

30-летний иранский форвард Мехди Тареми, правами на которого владеет «Порту», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Согласно данным источника, в подписании Тареми заинтересованы «Интер» и «Милан». В свою очередь «Порту» готов расстаться с иранцем, если за него предложат порядка 30 миллионов евро.

Мехди защищает цвета «драконов» с 2020 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 51 поединке за португальскую команду, отметившись 31 забитым мячом и 14 голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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