Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Мхитарян назвал цели «Интера» на сезон

17 Июля 2023 • 09:29 Комментировать (1)

Хавбек миланского «Интера» Генрих Мхитарян высказался о предстоящем сезоне.

«Я рад начать новый сезон в «Интере». Жду возвращения всех партнеров в расположение клуба, дабы мы вместе начали работать над достижением целей. Я здесь для того, чтобы играть и писать историю клуба. Готов сделать это в новом сезоне. Наши цели неизменны, команда будет бороться за скудетто, а также кубок и суперкубок Италии», - передает слова армянского футболиста пресс-служба «нерадзурри».

В прошлом сезоне «Интер» финишировал на третьем месте в чемпионате Италии, а в Лиге чемпионов дошел до финала, где поиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Генрих Мхитарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
InterSan
17 Июля 2023 в 09:57
Приедут Партнёры - офигеешь от новичков.
2 из 3 - новенькие. Не потеряться бы.........
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июля
10:10 · Италия. Серия А
«Интер» и «Милан» поборются за иранского нападающего
09:29 · Италия. Серия А
Мхитарян назвал цели «Интера» на сезон 1
08:08 · Германия. Бундеслига
«Наполи» не сумел найти замену Джэ в «Боруссии»
06:37 · Англия. Премьер-лига
Игор Жулио близок к переходу в клуб АПЛ
06:20 · Италия. Серия А
Эн-Несири близок к переходу в «Интер» слухи
06:05 · Нидерланды. Эредивизие
Рейндерс пройдёт медосмотр в Милане 18 июля
05:44 · Италия. Серия А
«Порту» установил стартовую цену Мехди Тареми в 25 миллионов евро слухи
03:06 · Германия. Бундеслига
Интерес «Наполи» к Тузару растёт
02:20 · Италия. Серия А
«Интер» провёл переговоры с окружением Мораты
02:16 · Италия. Серия А
Серена: «Лукаку решил быть вредным»
02:11 · Италия. Серия А
Влахович не близок к уходу из «Ювентуса»
01:50 · Италия. Серия А
Дзенга шокирован готовностью Лукаку выступать за «Ювентус»
01:34 · Италия. Серия А
Амброзини: «Без Тонали «Милан» как без сердца» 1
01:17 · Англия. Премьер-лига
Контракт Онана с «Манчестер Юнайтед» будет рассчитан на пять лет
01:00 · Италия. Серия А
Джунтоли определился с заменой Влаховичу в «Ювентусе» слухи
Все новости
Рекомендуем