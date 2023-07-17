Мхитарян назвал цели «Интера» на сезон

Хавбек миланского «Интера» Генрих Мхитарян высказался о предстоящем сезоне.

«Я рад начать новый сезон в «Интере». Жду возвращения всех партнеров в расположение клуба, дабы мы вместе начали работать над достижением целей. Я здесь для того, чтобы играть и писать историю клуба. Готов сделать это в новом сезоне. Наши цели неизменны, команда будет бороться за скудетто, а также кубок и суперкубок Италии», - передает слова армянского футболиста пресс-служба «нерадзурри».

В прошлом сезоне «Интер» финишировал на третьем месте в чемпионате Италии, а в Лиге чемпионов дошел до финала, где поиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:1.