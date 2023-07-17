По информации La Gazzetta dello Sport, «Севилья» и «Интер» контактировали друг с другом по поводу 26-летнего марокканского форварда Юссефа Эн-Несири.

Ожидается, что несмотря на неторопливость итальянских специалистов из-за не давящих сроков трансферного окна, миланский клуб уже в ближайшее время попытается подписать игрока испанской команды.

Эн-Несири является двукратным победителем Лиги Европы УЕФА в составе «красно-белого» коллектива, он защищает эти цвета с 2020 года. До «Севильи» спортсмен выступал за «Леганес», «Малагу» и «Атлетико Малагеньо». Является воспитанником марокканской Академии Мохаммеда VI.