Португальский «Порту» определился с суммой, за которую готов расстаться с иранским нападающим Мехди Тареми.

По информации Sky Italia, «драконы» готовы расстаться с 30-летним футболистом за сумму не менее 25 миллионов евро. Ранее появились сведения о том, что «сине-белые» намерены заработать не менее 20 миллионов евро при том, что трансферная стоимость форварда оценивается вовсе в 18 миллионов евро.

Сообщается, что интерес к игроку проявляют сразу два клуба из одного города, «Интер» и «Милан».

Мехди Тареми выступает за команду из Порту с 2020 года, за это время он успел стать чемпионом Португалии, победителем Суперкубка и двукратным обладателем кубка страны.