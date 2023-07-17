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Чемпионат Италии. Серия А

«Порту» установил стартовую цену Мехди Тареми в 25 миллионов евро слухи

17 Июля 2023 • 05:44 Комментировать

Португальский «Порту» определился с суммой, за которую готов расстаться с иранским нападающим Мехди Тареми.

По информации Sky Italia, «драконы» готовы расстаться с 30-летним футболистом за сумму не менее 25 миллионов евро. Ранее появились сведения о том, что «сине-белые» намерены заработать не менее 20 миллионов евро при том, что трансферная стоимость форварда оценивается вовсе в 18 миллионов евро.

Сообщается, что интерес к игроку проявляют сразу два клуба из одного города, «Интер» и «Милан».

Мехди Тареми выступает за команду из Порту с 2020 года, за это время он успел стать чемпионом Португалии, победителем Суперкубка и двукратным обладателем кубка страны.

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Интер Милан Милан Порту Мехди Тареми трансферы футбола - лето 2023
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