Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Серена: «Лукаку решил быть вредным»

17 Июля 2023 • 02:16 Комментировать

Переговоры бельгийского нападающего Ромелу Лукаку с «Ювентусом» очень не нравятся ветеранам миланского «Интера» - свое «фи» по этому поводу уже выразил бывший голкипер клуба Вальтер Дзенга, и ему вторит его современник Альдо Серена, в 1989 году ставший лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Он также вспомнил об интервью Лукаку, в котором тот открещивался от «Ювентуса», как от нечистой силы.

- Зачем было давать интервью, в котором он по пять раз повторял, что никогда не будет выступать за «Ювентус»?! Теперь он решил быть вредным, - цитирует слова Серены итальянское новостное агентство ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку Альдо Серена
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июля
02:20 · Италия. Серия А
«Интер» провёл переговоры с окружением Мораты
02:16 · Италия. Серия А
Серена: «Лукаку решил быть вредным»
02:11 · Италия. Серия А
Влахович не близок к уходу из «Ювентуса»
01:50 · Италия. Серия А
Дзенга шокирован готовностью Лукаку выступать за «Ювентус»
01:34 · Италия. Серия А
Амброзини: «Без Тонали «Милан» как без сердца» 1
01:17 · Англия. Премьер-лига
Контракт Онана с «Манчестер Юнайтед» будет рассчитан на пять лет
01:00 · Италия. Серия А
Джунтоли определился с заменой Влаховичу в «Ювентусе» слухи
00:49 · Англия. Премьер-лига
Онана войдёт в топ-5 самых дорогих вратарей мира
00:23 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Онана переходит в «Манчестер Юнайтед»
00:02 · Италия. Серия А
Названа зарплата Куадрадо в «Интере» слухи
16 Июля
23:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток подписать Хёйлунна
23:24 · Италия. Серия А
Индзаги проведёт встречу с руководством «Интера» для обсуждения замены Лукаку
23:16 · Италия. Серия А
«Интер» подписал игрока, недавно покинувшего «Ювентус» 1
23:11 · Италия. Серия Б
Менез перебрался в «Бари»
22:54 · Италия. Серия А
У Мальдини появляются варианты трудоустройства
Все новости
Рекомендуем