Серена: «Лукаку решил быть вредным»

Переговоры бельгийского нападающего Ромелу Лукаку с «Ювентусом» очень не нравятся ветеранам миланского «Интера» - свое «фи» по этому поводу уже выразил бывший голкипер клуба Вальтер Дзенга, и ему вторит его современник Альдо Серена, в 1989 году ставший лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Он также вспомнил об интервью Лукаку, в котором тот открещивался от «Ювентуса», как от нечистой силы.

- Зачем было давать интервью, в котором он по пять раз повторял, что никогда не будет выступать за «Ювентус»?! Теперь он решил быть вредным, - цитирует слова Серены итальянское новостное агентство ITASportPress.