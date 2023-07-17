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Чемпионат Италии. Серия А

Амброзини: «Без Тонали «Милан» как без сердца»

17 Июля 2023 • 01:34 Комментировать (1)

Бывший футболист итальянского «Милана» Массимо Амброзини расстроен уходом Сандро Тонали, которого продали в английский «Ньюкасл» за хорошие деньги. Он считает, что без этого полузащитника «Милан» остался аки без сердца.

- Меня шокировал уход Тонали, не только потому что он отличный футболист, но и потому что это как вырвать сердце. Технически его можно заменить, но дело не только в технических качествах, а в том, что он давал помимо этого. А без Мальдини «Милан» теряет сердце уже не на поле, а вне его. На Пиоли ложатся дополнительные обязательства. Ему будет нелегко, - цитирует слова итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Массимо Амброзини Сандро Тонали
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Комментарии (1)
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intermerdano
17 Июля 2023 в 01:54
не переживай у тонали всё хорошо в апл, срать он хотел на милан
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