Индзаги проведёт встречу с руководством «Интера» для обсуждения замены Лукаку

В «Интере» работают над поиском замены Ромелу Лукаку, отказавшемуся возвращаться в клуб.

Напомним, что «нерадзурри» прекратили попытки подписать нападающего «Челси» вскоре после известий о его договорённости с «Ювентусом». По сведениям инсайдера Николо Скиры, в понедельник рулевой «Интера» Симоне Индзаги проведёт встречу с руководством клубе, в рамкой которой будут обсуждаться варианты замены Лукаку на позиции нападающего. По некоторым данным, миланскому гранду интересны Фоларин Балогун из лондонского «Арсенала» и Альваро Мората из мадридского «Атлетико».

Ромелу Лукаку провёл прошлый сезон в аренде в «Интере». Бельгиец отметился 14 забитыми мячами и 7 ассистами в 37 встречах кампании.