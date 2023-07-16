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Чемпионат Италии. Серия А

У Мальдини появляются варианты трудоустройства

16 Июля 2023 • 22:54 Комментировать

Расставшийся с «Миланом» Паоло Мальдини отошел от шока и постепенно рассматривает варианты дальнейшего трудоустройства. Одним из них может стать работа в сборной Италии - не главным тренером, конечно, а в административной должности.

Руководство итальянской федерации футбола присматривает адекватную должность для Паоло, которым, в то же время, активно интересуется парижский «ПСЖ». Подробности станут известны в ближайшие дни, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Паоло Мальдини никогда не работал в другом месте, нежели его родной клуб «Милан». 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии ПСЖ Паоло Мальдини
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