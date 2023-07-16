Джилардино: «Если спасёмся, это будет как победа в чемпионате»

Наставник «Дженоа» Альберто Джилардино считает, что его команде будет очень трудно сохранить свое место в Серии А, куда клуб возвращается после короткого пребывания в Серии Б.

- Для нас сохранение места в Серии А будет сродни победе в чемпионате, надо сказать это честно. Я не хочу дарить завышенные ожидания. Мы будем сражаться в каждом матче, но, в то же время, думать о необходимом результате, - цитирует слова Джилардино итальянское новостное агентство ITASportPress.

Итальянский чемпионат начнется девятнадцатого августа, в первом туре «Дженоа» примет дома «Фиорентину».