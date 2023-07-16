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Чемпионат Италии. Серия А

Джилардино: «Если спасёмся, это будет как победа в чемпионате»

16 Июля 2023 • 21:43 Комментировать

Наставник «Дженоа» Альберто Джилардино считает, что его команде будет очень трудно сохранить свое место в Серии А, куда клуб возвращается после короткого пребывания в Серии Б.

- Для нас сохранение места в Серии А будет сродни победе в чемпионате, надо сказать это честно. Я не хочу дарить завышенные ожидания. Мы будем сражаться в каждом матче, но, в то же время, думать о необходимом результате, - цитирует слова Джилардино итальянское новостное агентство ITASportPress.

Итальянский чемпионат начнется девятнадцатого августа, в первом туре «Дженоа» примет дома «Фиорентину». 

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Альберто Джилардино
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