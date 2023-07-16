​Журналист рассказал о вариантах Мораты

Форвард Альваро Мората может покинуть «Атлетико» в летнее трансферное окно. 30-летний футболист имеет целый ряд вариантов по продолжению карьеры. Как сообщает в социальных сетях журналист Маттео Моретто, в ближайшее время «Атлетико» проведёт переговоры с «Ромой». При этом сделка затруднена из-за финансовой составляющей.

Отмечается, что «Ювентус» начал предварительную работу по трансферу Мораты, а «Интер» оценивает, стоит ли приглашать испанца. Что до «Милана», то он не добился прогресса в переговорах.

Кроме того, у Мораты есть предложение из Саудовской Аравии.