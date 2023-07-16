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Чемпионат Италии. Серия А

​Журналист рассказал о вариантах Мораты

16 Июля 2023 • 20:48 Комментировать

Форвард Альваро Мората может покинуть «Атлетико» в летнее трансферное окно. 30-летний футболист имеет целый ряд вариантов по продолжению карьеры. Как сообщает в социальных сетях журналист Маттео Моретто, в ближайшее время «Атлетико» проведёт переговоры с «Ромой». При этом сделка затруднена из-за финансовой составляющей.

Отмечается, что «Ювентус» начал предварительную работу по трансферу Мораты, а «Интер» оценивает, стоит ли приглашать испанца. Что до «Милана», то он не добился прогресса в переговорах.

Кроме того, у Мораты есть предложение из Саудовской Аравии.

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