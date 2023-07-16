«Милан» начал переговоры с «Порту» по трансферу нападающего

«Милан» обсуждает с «Порту» потенциальный трансфер Мехди Тареми.

30-летний форвард интересен различным клубам, в числе которых ранее уже фигурировал «Милан». По сведениям журналиста Антонио Витьелло, руководство «россонери» перешло к конкретным действиям, связавшись с «Порту» по вопросу перехода иранца. Португальский гранд намерен заработать на продаже своего игрока не менее 20 млн евро.

Мехди Тареми записал на свой счёт 31 забитый гол и 14 результативных передач в 51 матче за «драконов» в прошедшем сезоне. Трансферная стоимость нападающего оценивается порталом Transfermarkt в 18 млн евро.