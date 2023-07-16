Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перебраться в «Салернитану».

По информации «Матч ТВ», «Салернитана» заинтересована в услугах российского 27-летнего хавбека. Источник утверждает, что «гранатовые» хотят арендовать Миранчука.

Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Торино», но этим летом вернулся в расположение «Аталанты». Ранее сообщалось, что Миранчук поехал на первый сбор вместе с командой из Бергамо.

По данным СМИ, «Торино» и «Верона» хотели подписать Миранчука, но «Аталанта» просит за игрока около десяти миллионов евро. Клубы не готовы платить эту сумму.