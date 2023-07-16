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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» может в третий раз подписать Морату

16 Июля 2023 • 18:40 Комментировать (1)

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может в третий раз в карьере перейти в «Ювентус». Как сообщает на своём сайте журналист Альфредо Педулла, представители туринского клуба связались с окружением 30-летнего испанца.

Отмечается, что Мората находится на радах чуть ли не всех грандов Серии А. Помимо «Ювентуса» интерес к форварду проявляют «Милан», «Рома» и «Интер».

Педулла указывает на то, что в вопросе возможного трансфера Мораты в «Ювентус» многое будет зависеть от будущего Душана Влаховича.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Альваро Морату в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Альваро Мората трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Zed2891
16 Июля 2023 в 19:03
И в третий раз Лукаку))). С такими покупками на что можно рассчитывать вообще. У Ювентуса, что из своей академии нельзя таких же подтянуть, даже получше. Вот зачем все эти мораты, Лукаки и Погбы.
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