«Ювентус» может в третий раз подписать Морату

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может в третий раз в карьере перейти в «Ювентус». Как сообщает на своём сайте журналист Альфредо Педулла, представители туринского клуба связались с окружением 30-летнего испанца.

Отмечается, что Мората находится на радах чуть ли не всех грандов Серии А. Помимо «Ювентуса» интерес к форварду проявляют «Милан», «Рома» и «Интер».

Педулла указывает на то, что в вопросе возможного трансфера Мораты в «Ювентус» многое будет зависеть от будущего Душана Влаховича.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Альваро Морату в 20 миллионов евро.