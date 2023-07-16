​«Ювентус» запланировал новый раунд переговоров по игроку «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси остаётся на радаре «Ювентуса». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, туринский гранд запланировал новый раунд переговоров по 26-летнему ивуарийцу. Отмечается, что «старая синьора» хочет узнать о планах игрока, ведь ранее он выражал желание остаться в «Барселоне» или перебраться в Премьер-лигу Англии.

Ранее Франк Кесси уже выступал в Италии за «Аталанту», «Чезену» и «Милан». Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают ивуарийского полузащитника в 25 миллионов евро.