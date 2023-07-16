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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» выбрал, кем заменить Кьезу

16 Июля 2023 • 18:05 Комментировать

В летнее трансферное окно атакующий полузащитник Федерико Кьеза может покинуть «Ювентус» и отправиться покорять Англию. Реальный интерес к 25-летнему итальянцу проявляют «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

В случае ухода Кьезы «Ювентус» постарается подписать Доменико Берарди из «Сассуоло». Об этом на своих страницах рассказывает La Gazzetta dello Sport.

В своё время Берарди числился в «Ювентусе», но он так и не провёл за туринский клуб ни одного матча.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 28-летнего Доменико Берарди в 18 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сассуоло Доменико Берарди Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2023
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