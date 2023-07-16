​«Ювентус» выбрал, кем заменить Кьезу

В летнее трансферное окно атакующий полузащитник Федерико Кьеза может покинуть «Ювентус» и отправиться покорять Англию. Реальный интерес к 25-летнему итальянцу проявляют «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

В случае ухода Кьезы «Ювентус» постарается подписать Доменико Берарди из «Сассуоло». Об этом на своих страницах рассказывает La Gazzetta dello Sport.

В своё время Берарди числился в «Ювентусе», но он так и не провёл за туринский клуб ни одного матча.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 28-летнего Доменико Берарди в 18 миллионов евро.