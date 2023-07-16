Демирал хочет перейти из «Аталанты» в топ-клуб

Защитник Мерих Демирал не входит в планы «Аталанты» на предсезонку как основной игрок, поскольку вероятность его ухода остаётся высокой. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 25-летний Демирал открыт для нового опыта, но хочет перейти только в топ-клуб.

Отмечается, что «Интер» сохраняет интерес к Демиралу, однако в настоящий момент миланский клуб работает над другими кандидатами.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Мериха Демирала в 20 миллионов евро. За «Аталанту» турок провёл 70 матчей, в которых забил три гола.