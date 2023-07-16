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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» заплатит на нового нападающего 90 млн евро

16 Июля 2023 • 08:23 Комментировать

Центрфорвард национальной сборной Сербии и туринского «Ювентуса» Душан Влахович находится в сфере интересов французского «ПСЖ». Согласно данным инсайдера Альфредо Педуллы, парижский гранд готов выделить на трансфер футболиста 90 миллионов евро. Самому нападающему чемпион Лиги 1 планирует платить девять миллионов евро в год.

Душан перешел в «старую синьору» зимой 2022 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года. В прошедшем сезоне Влахович поучаствовал в 42 поединках, записав на свой счет 14 забитых мячей и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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