«ПСЖ» заплатит на нового нападающего 90 млн евро

Центрфорвард национальной сборной Сербии и туринского «Ювентуса» Душан Влахович находится в сфере интересов французского «ПСЖ». Согласно данным инсайдера Альфредо Педуллы, парижский гранд готов выделить на трансфер футболиста 90 миллионов евро. Самому нападающему чемпион Лиги 1 планирует платить девять миллионов евро в год.

Душан перешел в «старую синьору» зимой 2022 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года. В прошедшем сезоне Влахович поучаствовал в 42 поединках, записав на свой счет 14 забитых мячей и четыре результативные передачи.