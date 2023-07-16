«Порту» хочет перехватить игрока у «Спартака»

Бразильский защитник Рожерио да Силва, правами на которого владеет «Сассуоло», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Португалии. Как информирует Sportitalia, в услугах южноамериканца заинтересован «Порту».

Ранее в прессе появилась информация, что заполучить Рожерио хочет московский «Спартак». Трудовое соглашение защитника с «Сассуоло» рассчитано до середины 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии защитник поучаствовал в 36 поединках, в которых записал на свой счет три голевые передачи.