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Чемпионат Италии. Серия А

Раньери: «Цель - сохранение прописки в Серии А»

15 Июля 2023 • 23:41 Комментировать

Клаудио Раньери, вернувший «Кальяри» в Серию А, не ставит перед собой невыполнимые задачи, и на чемпионский титул, как в 2016 году с английским «Лестером», не замахивается. В интервью он поведал, что главной целью островитян на предстоящий сезон является сохранение места в высшем свете итальянского футбола

- Серия А - это совсем другое дело, это не Серия Б, и мы все прекрасно это понимаем. Наша цель - сохранение места в Серии А. Может, на второй год у нас будут амбициозные цели. Но сперва - сохранение прописки в Серии А, - цитирует слова Раньери итальянское новостное агентство ITASportPress.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Кальяри
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