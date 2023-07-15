Раньери: «Цель - сохранение прописки в Серии А»

Клаудио Раньери, вернувший «Кальяри» в Серию А, не ставит перед собой невыполнимые задачи, и на чемпионский титул, как в 2016 году с английским «Лестером», не замахивается. В интервью он поведал, что главной целью островитян на предстоящий сезон является сохранение места в высшем свете итальянского футбола

- Серия А - это совсем другое дело, это не Серия Б, и мы все прекрасно это понимаем. Наша цель - сохранение места в Серии А. Может, на второй год у нас будут амбициозные цели. Но сперва - сохранение прописки в Серии А, - цитирует слова Раньери итальянское новостное агентство ITASportPress.