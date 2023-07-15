Муту: Кокорин может закрепиться в «Фиорентине»

Главный тренер «Нефтчи» Адриан Муту высказался о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине. Муту в качестве игрока выступал за «фиалок» с 2006 по 2011 год.

«Если «Фиорентина» подписала его, значит, он нужен команде. Он сильный футболист, у него хороший дриблинг. Думаю, что ему по силам закрепиться в итальянском клубе», — приводит слова Муту портал «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что 32-летний российский нападающий попал в заявку «Фиорентины» на первый сбор. Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Арисе». По итогам чемпионата Кипра – 2022/23 Кокорин был признан лучшим игроком турнира.