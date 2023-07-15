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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» продлит контракт с Осимхеном — раскрыты детали соглашения слухи

15 Июля 2023 • 17:25 Комментировать

Форвард Виктор Осимхен в ближайшее время может продлить трудовой договор с «Наполи». 

По информации журналиста Николо Скиры, новый контракт 24-летнего футболиста будет рассчитан до 2027 года (сейчас до 2025 года). Вместе с увеличением срока договора вырастет и заработная плата нигерийца, которая составит 6,5 миллионов евро в год, не считая бонусов. Кроме того, в соглашении может появиться сумма отступных.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В прошедшей кампании нападающий забил 26 голов и сделал 5 ассистов в 32 играх чемпионата Италии. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 120 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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