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Чемпионат Италии. Серия А

Мората согласился на снижение зарплаты ради перехода в «Рому» слухи

15 Июля 2023 • 17:15 Комментировать

Форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората может перебраться в «Рому» в летнее трансферное окно.

По сведениям Calciomercato, 30-летний футболист готов пойти на снижение своего оклада ради переезда в итальянский клуб. Подписать Морату в «Рому» хочет лично главный тренер команды Жозе Моуринью.

Источник сообщает, что сейчас испанец зарабатывает в «Атлетико» 6 миллионов евро в год, а римляне могут предложить игроку максимум 4,5 миллиона евро за сезон.

Трудовой договор нападающего с «Атлетико» рассчитан до следующего лета. Рыночная стоимость Мораты, по данным портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Атлетико Мадрид Жозе Моуринью Альваро Мората трансферы футбола - лето 2023
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