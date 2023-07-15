Форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората может перебраться в «Рому» в летнее трансферное окно.

По сведениям Calciomercato, 30-летний футболист готов пойти на снижение своего оклада ради переезда в итальянский клуб. Подписать Морату в «Рому» хочет лично главный тренер команды Жозе Моуринью.

Источник сообщает, что сейчас испанец зарабатывает в «Атлетико» 6 миллионов евро в год, а римляне могут предложить игроку максимум 4,5 миллиона евро за сезон.

Трудовой договор нападающего с «Атлетико» рассчитан до следующего лета. Рыночная стоимость Мораты, по данным портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.