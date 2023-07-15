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«Ювентус» в ближайшие дни ускорит переговоры по трансферу Кесси

15 Июля 2023 • 14:39 Комментировать

Туринский «Ювентус» в ближайшие дни намерен ускорить переговоры по трансферу полузащитника Франка Кесси из каталонской «Барселоны». Журналист Фабрицио Романо сообщает, что ивуариец остаётся приоритетной целью «старой синьоры» на усиление полузащиты.

По сведениям источника, «Ювентус» в скором времени будет настаивать на трансфере Кесси, которого «Барселона» оценивает в 35 миллионов евро. Напомним, что каталонский клуб год назад заполучил игрока бесплатно из «Милана»

Кесси в своём единственном сезоне за «Барселону» выиграл чемпионат Испании. Помимо «Милана» ивуариец ранее также выступал в Италии за «Аталанту».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Франк Кесси трансферы футбола - лето 2023
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