Агент Влаховича провёл переговоры с «ПСЖ»

Дарко Ристич, агент нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, провёл переговоры с руководством «ПСЖ» о потенциальном трансфере. Напомним, серб вполне может покинуть свою команду в это трансферное окно.

По информации от журналиста Николо Скиры, агент Влаховича действительно контактировал с «ПСЖ». Парижане предложили сербу контракт до 2028 года с зарплатой в размере 10 миллионов евро в год. «Ювентус» пока настаивает, что продаст Влаховича за сумму в районе 80 миллионов евро.

Влахович в минувшем розыгрыше итальянской Серии А отметился десятью голами за «Ювентус». Ранее футболист также защищал цвета «Фиорентины», где показывал более впечатляющую результативность, чем в Турине.