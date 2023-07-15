Мессиас заменит Миранчука в «Торино»

Вингер «Милана» Жуниор Мессиас рассматривается «Торино» в качестве замены Алексея Миранчука, который после своей аренды вернётся обратно в «Аталанту». Напомним, россиянин недавно попал в заявку команды Джан Пьеро Гасперини на предсезонные сборы.

Журналист Николо Скира сообщает, что Мессиас очень нарвится главному тренеру «Торино» Ивану Юричу. Агент футболиста уже встречался с «Торино», чтобы обсудить условия сотрудничества.

«Милан» больше не рассчитывает на Мессиаса и хочет продать бразильца в это трансферное окно. За «россонери» Жуниор отыграл всего два сезона, выиграв в одном из них чемпионат Италии.