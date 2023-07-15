Три игрока находятся в сфере интересов «Милана»

Три футболиста находятся в трансферном шорт-листе руководства «Милана», об этом сообщается на официальном сайте инсайдера Джанлуки ди Марцио.

Согласно сведениям источника, в сфере интересов «россонери» находятся Теяни Рейндерс («АЗ Алкмаар»), Арно Данджума («Вильярреал») и Мехди Тареми («Порту»).

Напомним, что в текущее трансферное окно ряды «Милана» пополнил американский вингер Кристиан Пулишич. Он перебрался из лондонского «Челси».

В минувшем сезоне чемпионата Италии «россонери» финишировали на четвертом месте в турнирной таблице.